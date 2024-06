Governo de SC abre edital com 10 mil vagas para rede estadual de educação

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Governo do Estado de Santa Catarina lançou um novo edital para a contratação de profissionais para a rede estadual de educação. São oferecidas 10 mil vagas para diversas áreas, buscando reforçar a qualidade do ensino público no estado. O repórter Paulo Mueller traz as informações ao vivo, destacando os detalhes do edital e como os interessados podem se inscrever. O secretário de Educação de SC, Aristides Cimadon, comenta sobre a importância dessa iniciativa e os benefícios esperados para a educação estadual. Saiba mais acessando o site sed.sc.gov.br e confira como participar desse processo seletivo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.