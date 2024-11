Governo de Minas anuncia novo programa de combate ao câncer de mama Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 11h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h36 ) twitter

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, nesta sexta-feira (18), um novo programa para o enfrentamento ao câncer de mama. Neste ano, já foram identificados 3.187 casos da doença no estado. Quanto mais cedo o tratamento começar, maiores são as chances de cura. Veja a matéria completa no vídeo acima.

