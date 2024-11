Governo dará mais seis meses para resgate de dinheiro esquecido em bancos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/10/2024 - 09h35 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo vai prorrogar por mais seis meses o prazo para o resgate de valores esquecidos no sistema do Banco Central. O prazo anterior terminou na quarta-feira (16). A extensão se baseia em um edital que será publicado pelo Ministério da Fazenda. O sistema permite que as pessoas verifiquem se possuem recursos não reclamados em instituições financeiras.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #prazo #dinheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.