Governo brasileiro mantém viagem de Celso Amorim à Venezuela Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/07/2024 - 15h20 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo brasileiro decidiu manter a ida do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, à Venezuela. Ele vai acompanhar as eleições deste domingo (28). Fontes do Ministério das Relações Exteriores e do Palácio do Planalto afirmaram que a viagem segue confirmada, apesar das críticas feitas pelo presidente e candidato à reeleição Nicolás Maduro ao sistema eleitoral brasileiro.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.