Governo brasileiro ainda não reconhece vitória de Maduro

O Governo do Brasil ainda não reconheceu o resultado das eleições na Venezuela. Por meio do Ministério das Relações Exteriores, afirmou nesta segunda-feira (29) que aguarda a publicação das atas das eleições da Venezuela, por parte do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), para se pronunciar sobre o pleito, realizado no último domingo (28). De acordo com o comunicado, o governo diz acompanhar com atenção o processo de apuração e saudou o caráter pacífico. Vanessa Lima traz os detalhes direto de Brasília.

