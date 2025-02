Governo anuncia mudanças em cadastro de famílias para programas sociais Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 10h57 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo federal anunciou que o CadÚnico, cadastro de famílias para programas sociais, vai passar por atualizações a partir do próximo mês. A nova plataforma será mais integrada a outras bases de dados do governo federal, o que promete aumentar a agilidade nos cadastros e reduzir fraudes. Durante a transição, a versão antiga ficará indisponível, mas as atualizações cadastrais e inclusão de beneficiários continuarão sem interrupções.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #CadÚnico#cadastros

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.