Governo anuncia ações para o combate à fome entre mulheres negras
25/07/2024 - 22h27 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h04 )



O Programa Brasil Sem Fome, do governo federal, vai ter ações voltadas especialmente para as mulheres negras. O anúncio foi feito hoje (25) no Rio de Janeiro pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Os investimentos que serão feitos somam R$ 330 milhões, entre as ações previstas, está a formação de profissionais do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Fome no Brasil é o tema da série da Recordd News "Diálogos sobre a fome", que reúne especialistas para análises da luta do Brasil no combate à insegurança alimentar. Neste episódio você acompanha a entrevista da apresentadora Renata Loures com Sandra Maria Chaves, integrante da Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA) e coordenadora da Rede PENSSAN.

