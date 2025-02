Governo antecipa divulgação de resultado do Enem dos Concursos para 4 de fevereiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/01/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/01/2025 - 01h15 ) twitter

O governo anunciou a antecipação da divulgação do resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, para o dia 4 de fevereiro. A lista final de aprovados será apresentada para os cargos de nível médio. Para os cargos de nível superior, a lista será provisória devido à necessidade de escolha por parte dos candidatos. Além disso, nesta quarta-feira (15) ocorre a divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos, com a possibilidade de apresentação de recursos quinta(16).

