Governo adia portaria que restringe trabalho aos feriados

O Ministério do Trabalho e Emprego adiou para 2025 a regra que restringe o trabalho aos feriados no comércio. A regra entraria em vigor em 1º de agosto. O documento adiando a medida foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29) após tentativa de negociação sobre o tema não avançar no legislativo e não haver consenso entre centrais sindicais, empregadores e governo sobre as mudanças. A norma publicada em novembro de 2023 causou polêmica ao determinar que o trabalho nos feriados só poderá ocorrer se estiver previsto em convenção coletiva.

