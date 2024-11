Governadores do Sul e do Sudeste se reúnem em Florianópolis e fecham parcerias Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h28 ) twitter

O 12º encontro de governadores do Sul e do Sudeste promoveu parcerias focadas na segurança pública. Um acordo entre Santa Catarina e Paraná encerrou um impasse judicial sobre royalties do petróleo. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura. Além disso, Santa Catarina disponibilizou sistemas da Secretaria da Fazenda para São Paulo e liberou o sistema Cisp para a segurança pública. Ministérios Públicos dos sete estados assinaram convênio contra o crime organizado.

