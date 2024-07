Governador interino cumpre agenda em Brasília; e Jorginho Mello busca parcerias em Portugal

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Neste episódio, o comentarista Upiara Boschi analisa a importância da missão internacional liderada por Jorginho Mello em Portugal, onde o governador busca parcerias para impulsionar o setor de turismo e a economia de Santa Catarina. Além disso, Upiara comenta sobre as atividades do governador interino Mauro de Nadal, que está em Brasília para debater demandas essenciais com ministros. Descubra as expectativas e os impactos dessas ações para o estado de Santa Catarina.

