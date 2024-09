Governador do RJ anuncia mudanças na Defesa Civil e na Polícia Civil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/09/2024 - 20h24 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h03 ) ‌



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a troca dos comandos da Polícia Civil e da Defesa Civil. Felipe Cury assume como secretário de Polícia Civil no lugar de Marcos Amim; Tarcísio Antônio de Sales Júnior passa a ocupar o cargo na Secretaria de Defesa Civil e no comando geral do Corpo de Bombeiros, em substituição a Leandro Monteiro. Esta é a quarta troca durante o governo Cláudio Castro. Os motivos para as mudanças não foram divulgados.

