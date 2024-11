Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas pede intervenção na Enel ou fim da concessão Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/10/2024 - 00h01 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, solicitou hoje (15) ao Tribunal de Contas da União que tome as medidas necessárias para que o Governo Federal faça uma intervenção na Enel. No pedido, o governador sugere o fim do contrato com a empresa que fornece energia para parte do estado. A solicitação foi feita por meio de uma carta assinada por Tarcísio e por prefeitos de cidades paulistas.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.