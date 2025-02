Gostinho amargo: altos preços do café com leite desafiam consumidores Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/01/2025 - 13h39 (Atualizado em 30/01/2025 - 01h16 ) twitter

O café e o leite tiveram aumentos expressivos: 43,41% e 19,73% no último ano, respectivamente. Na padaria, o preço do pingado chega a R$ 9. Economistas apontam causas como quebra de safra e clima. Enquanto isso, consumidores sentem o impacto no bolso e buscam manter o consumo diário sem comprometer o orçamento.

