Google enfrenta julgamento decisivo por monopólio

O Google enfrenta o segundo julgamento de processo antitruste movido pelos Estados Unidos. Desta vez, a gigante de tecnologia é acusada de monopolizar o mercado de anúncios digitais, impactando negativamente a concorrência. A companhia perdeu um caso histórico no mês passado, quando foi condenada por práticas de monopólio na indústria de buscas, o que pode levar o Google a abrir mão do sistema operacional Android ou do navegador Google Chrome.

