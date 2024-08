Google e Meta fazem acordo para direcionar anúncios a menores Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/08/2024 - 22h15 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h04 ) ‌



As empresas Google e Meta fizeram um acordo para direcionar anúncios para adolescentes. De acordo com documentos obtidos pelo Financial Times, as plataformas trabalharam para enviar publicidade do Instagram para usuários do YouTube, driblando regras do próprio Google sobre como menores devem ser tratados na internet.

