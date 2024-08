Golpistas se passam por bombeiros para pedir dados pessoais e aplicar golpe | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 11h22 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h02 ) ‌



Criminosos estão utilizando o nome do Corpo de Bombeiros para aplicar golpes por meio de e-mails fraudulentos, causando preocupação e potencial prejuízo à comunidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os golpistas enviam mensagens que alegam a existência de irregularidades nas medidas de segurança contra incêndio e solicitam dados pessoais dos destinatários. Essas notificações são completamente falsas e têm o objetivo de enganar as pessoas.

O Corpo de Bombeiros alertou a população sobre a situação e confirmou que a mensagem é um golpe. As reclamações sobre esses e-mails fraudulentos já persistem há cerca de quatro meses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.