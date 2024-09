Golpistas presos sacavam dinheiro com cartões de outras pessoas, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 09/09/2024 - 09h25 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h29 ) ‌



A Polícia Militar prendeu nesta sexta (6) três pessoas que estavam sacando dinheiro em um caixa eletrônico com cartões de outras pessoas, em Ribeirão Preto. O caso aconteceu no bairro Ribeirão Verde, na Zona Leste da cidade; oito cartões e R$ 4,3 mil foram apreendidos com as duas mulheres e um homem.

*Reportagem exibida em 06/09/2024.

