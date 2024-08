Golpista não entrega bolo e salgados e estraga o aniversário de criança de cinco anos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h09 ) ‌



Uma mãe encomendou um bolo e 500 salgados para o aniversário de cinco anos da filha com um mês de antecedência em São Paulo. A encomenda foi feita a uma mulher que apresentou-se como Isabela, responsável pelo "Docinho do Amor", nas redes sociais. Mas, no dia do evento, a mãe, Andressa Caroline, descobriu que nada seria entregue. Ela fez várias transferências e o prejuízo total ficou em mais de 40 euros.

