Golpes via PIX: 60% das fraudes envolvem valores de até R$ 2.800 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h47 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em quase quatro anos de uso do sistema Pix, foram registrados aumentos nos casos de golpes. Os criminosos coagem as vítimas a realizar transferências para contas em nomes de terceiros. Um levantamento indica que as perdas decorrentes desses crimes podem alcançar R$ 3.700.000.000 no Brasil até o ano de 2027. A Febravan informou que se reunirá com o Banco Central para discutir melhorias no mecanismo de devolução destinado ao ressarcimento dos clientes em situações de fraude.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.