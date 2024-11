Golpes digitais atingem 24% dos brasileiros: saiba como se proteger | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 07h45 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os golpes digitais cresceram de forma alarmante no Brasil, atingindo 24% da população com mais de 16 anos no último ano, segundo dados do Instituto DataSenado. Isso equivale a mais de 40 milhões de pessoas impactadas por crimes como clonagem de cartão, fraudes online e invasão de contas bancárias. O prejuízo vai além do financeiro: as vítimas enfrentam a exposição de dados sigilosos e as consequências emocionais de verem sua privacidade violada.

Renata, uma profissional que buscava recuperar as finanças após um afastamento médico, foi atraída por uma oferta de emprego online que prometia lucros significativos. O esquema exigia que ela investisse dinheiro próprio para cumprir metas na plataforma, com a promessa de reembolso acrescido de juros. Ao final do processo, o dinheiro acumulado desapareceu, deixando-a com uma dívida de R$ 2 mil e um grande prejuízo emocional.

Esses golpes sofisticados se baseiam na confiança das vítimas e na ilusão de segurança, muitas vezes reforçada por grupos de conversa com milhares de integrantes e falsos depoimentos de ganhos. A Polícia Especializada alerta que, diante do aumento de crimes cibernéticos, é fundamental desconfiar de propostas que envolvam altos rendimentos com pouco esforço e nunca fornecer dados pessoais ou bancários sem checar a procedência da oferta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JKHtI9ssxuU

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=rNKXqEIm1xI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jsWPbFQaTN4

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #internet

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.