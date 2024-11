Golpe dos precatórios: Polícia prende quadrilha de Ribeirão Preto que fez 300 vítimas no país Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/10/2024 - 15h20 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h16 ) twitter

Um homem apontado como líder de uma quadrilha que aplicava golpes de falsos precatórios em todo o país foi preso na manhã desta terça (22), durante uma operação, em Ribeirão Preto. A força-tarefa conjunta das polícias civis de São Paulo e do Rio Grande do Sul cumpriu ao todo 5 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão em Ribeirão Preto. De acordo com as informações da polícia, as vítimas, na maioria aposentados e pensionistas do INSS, podem chegar a 300 pessoas em todo o Brasil. No RS, os golpistas teriam lucrado mais de R$ 1 milhão com as vítimas.

