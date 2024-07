Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Golpe do seguro: suspeito se passa por vítima de roubo de veículo

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil realizou uma operação contra o golpe do seguro. Prática que tem sido muito frequente no estado. As falsas vítimas comunicam que tiveram o veículo roubado, para fraudar o seguro e receber o valor da indenização. Um homem da zona sul de Porto Alegre, disse que teve o carro levado, mas tudo não passava de uma grande mentira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.