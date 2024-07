Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Golpe do seguro: homem é preso após encenar roubo

Um homem foi preso após encenar o roubo do próprio carro. É o golpe do seguro. Um esquema de fraude para receber a indenização dos segurados e depois revender as peças dos veículos.

