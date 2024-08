Golpe do Pix: perdas podem ultrapassar R$ 3,7 bilhões em três anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/08/2024 - 23h10 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um estudo apontou que os golpes com Pix podem causar perdas de mais de R$ 3,7 bilhões até 2027. No ano passado, a maioria dos casos envolveram pequenas e médias quantias de dinheiro. Quem vai explicar como conseguir se proteger de golpes é Alberto Leite, presidente do grupo empresarial FS, que desenvolve aplicativos de proteção digital.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.