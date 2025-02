Golpe do IPVA faz vítimas ao oferecer desconto de até 45% no pagamento do imposto Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/01/2025 - 13h13 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No início do ano, golpistas aproveitam o pagamento do IPVA para enganar contribuintes. Criminosos enviam links oferecendo falsos descontos, induzindo ao erro. Alessandra, de Minas Gerais, pagou R$ 505 em um site que imitava o Detran. Ao consultar o Detran verdadeiro, descobriu que a última parcela do IPVA ainda estava pendente. A empresa de segurança onde Nelson trabalha identificou 15 domínios fraudulentos, e especialistas alertam que o governo não envia cobranças por mensagem. Sempre confira os dados antes de efetuar pagamentos online para evitar fraudes.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.