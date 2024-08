Golpe do falso empréstimo: Polícia Civil do Paraná prende 40 criminosos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 11h49 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Foram presos 40 criminosos por aplicar golpes de falsos empréstimos, após operação da Polícia Civil do Paraná. O grupo causou mais de R$ 3 milhões de prejuízo a vítimas em todo país. As vítimas eram atraídas por anúncios de empréstimos na internet, que prometiam juros abaixo da média. A operação cumpre setenta mandatos em quatro estados do país.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.