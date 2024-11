Golpe do falso aluguel: como se proteger durante a temporada de verão Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 11h14 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h23 ) twitter

Com a chegada do verão e o aumento da procura por imóveis para aluguel, os golpes de falso aluguel se tornam mais comuns. Esses golpes acontecem quando pessoas se passam por proprietários de imóveis e anunciam aluguéis de propriedades que não possuem. O impacto pode ser grande, tanto para quem sofre a fraude quanto para os legítimos donos dos imóveis. Neste vídeo, o conselheiro do CRECI-SC, Rafael Siqueira, oferece dicas inovadoras sobre como evitar cair em golpes como esse, destacando os sinais de alerta, os cuidados na negociação e a importância de verificar a documentação do imóvel antes de fechar qualquer contrato. A temporada de verão pode ser cheia de oportunidades, mas é importante estar atento para não ser enganado.

