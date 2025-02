Golpe do amor: estelionatário se passa por homem rico e faz namoradas enganadas perderem R$ 500 mil Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 23/02/2025 - 22h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h03 ) twitter

O que dezenas de mulheres imaginaram ser o par perfeito se revelou um estelionatário profissional. César Racy, como se apresentava, age há mais de quatro décadas enganando as namoradas sob o disfarce de um homem gentil e com muito dinheiro. Ao conquistar a confiança delas, passa a pedir valores emprestados e aplica o que ficou conhecido como o “golpe do amor”. As vítimas mais recentes perderam quase R$ 500 mil.

