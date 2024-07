Golpe de empréstimos no Planalto Norte: mulher suspeita de fraude de 60 mil reais Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/07/2024 - 14h49 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h38 ) ‌



Vamos falar de golpe agora na Tribuna do Povo. Uma mulher é suspeita de ter pego empréstimos no nome de várias pessoas no Planalto Norte. O valor do golpe chega a 60 mil reais. Edinei Wassoaski traz as informações completas sobre o caso.

