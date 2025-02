Goleiro Hugo fala sobre o sonho na Seleção: ‘Eu sei o quanto tenho entregado para o meu clube’ Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 17/02/2025 - 01h36 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h18 ) twitter

O goleiro Hugo vive seu melhor momento da carreira com a camisa do Corinthians. Em entrevista exclusiva para o Esporte Record, o paredão do Timão confessou ao apresentador Cléber Machado o sonho de vestir a Amarelinha. ‘Com toda humildade do mundo, falo isso do meu coração. Eu sei o quanto trabalho e tenho entregado resultado para o meu clube’. Veja a entrevista completa!

