Goleiro de time do Equador morre depois de cair no banheiro de casa Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/07/2024 - 11h47 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h51 )



Um acidente doméstico fatal causou comoção no mundo do futebol. O goleiro Justin Cornejo, de 20 anos, que defendia o Barcelona de Guayaquil, um dos principais clubes equatorianos, bateu a cabeça depois de cair no banheiro de casa. O atleta chegou a ficar internado, mas não resistiu. O clube está de luto e suspendeu as atividades.

