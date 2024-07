Goleiro atingido por tiro de PM diz que está abalado psicologicamente

Aclr |Do canal Record News no YouTube

‌



A+

A-

Um policial acertou um tiro de borracha no goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, após jogo da divisão de acesso do Campeonato Goiano contra o Centro-Oeste, na noite de quarta-feira (10). O atleta foi encaminhado para hospital e não corre risco de morte ou de perder a perna. Após receber alta, o goleiro atingido disse que está abalado psicologicamente.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.