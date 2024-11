Golden simpática faz fofa amizade com garis #goldenretriever #amizade #garis Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 24/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h09 ) twitter

Maddie, a golden retriever mais simpática de Belfast, faz amigos por onde passa, mas sua amizade mais especial é com os garis! 🐶💛 Toda manhã, ela espera ansiosa pelo caminhão de lixo para receber seus amigos com muito carinho. Até o motorista desce do caminhão para cumprimentá-la! 🚛✨ O vídeo desse momento fofo já acumulou milhões de visualizações, e não é difícil entender o porquê! Quem resiste a tanta alegria?

