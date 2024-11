Gol prata é furtado em Uberlândia e câmeras registram a ação | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 07h31 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal está sendo procurado pela Polícia Militar após furtar um Gol 1995, cor prata, na noite de sábado (18), no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. A ação foi registrada por câmeras de segurança na Rua Francisco Vicente Pereira, próximo à Avenida João Naves de Ávila, em uma área conhecida pela concentração de bares e movimentação intensa.

As imagens mostram o homem se aproximando do veículo, aparentemente escolhendo o alvo antes de agir. Ele conseguiu abrir o carro rapidamente e, com a ajuda de uma mulher que o acompanhava, deixou o local. As placas do veículo são CCH-3856, e o carro pertence ao padrasto de uma das vítimas.

O Gol estava emprestado para um casal que saiu para aproveitar a noite em um barzinho próximo. Ao retornar, encontraram apenas o espaço vazio onde o veículo estava estacionado. O caso foi registrado pela PM, e denúncias que ajudem a localizar os envolvidos podem ser feitas anonimamente pelo 190

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TTp-l_lkNnE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=epJ_b2bdLcM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HF9PYck_X5g

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.