Gol olímpico, provocações e aplausos: Neymar brilha em vitória do Santos no Campeonato Paulista

Neymar começou a pegar ritmo de jogo e já faz a diferença, dentro e fora de campo, para o time do Santos. No jogo contra a Inter de Limeira, o craque marcou seu primeiro gol olímpico, aplaudido até mesmo pela torcida adversária, e provou estar pronto para a fase decisiva do Campeonato Paulista.

