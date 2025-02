Goiânia (GO) registra chuvas de maior volume nos últimos 19 anos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 15/01/2025 - 11h15 (Atualizado em 16/01/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Goiânia registrou as chuvas de maior volume nos últimos 19 anos. Até o dia 14 de janeiro, o volume acumulado superou o que era esperado para todo o mês. Várias ruas da capital ficaram alagadas, com algumas tendo a estrutura comprometida. A previsão para esta quarta-feira (15) é que a cidade continue sofrendo com as chuvas.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.