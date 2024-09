Goiânia amanhece com muita fumaça e baixa umidade no ar Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/09/2024 - 14h35 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje, Goiânia amanheceu coberta por fumaça. Ontem, a cidade teve o dia com menor índice de umidade do ano. A causa seria a combinação dos incêndios e a falta de vento. Assim, a fumaça fica presa sobre a capital de Goiás. A umidade do ar caiu e algumas cidades do estado registraram entre 7% e 8%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.