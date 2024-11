GLEDSON RELEMBRA CHUTE QUE LEVOU NA CABEÇA NO CLÁSSICO ENTRE FIGUEIRENSE E AVAÍ Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 28/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gledson conta os bastidores da invasão de campo e do chute que levou na cabeça de Bruno Silva no clássico entre Figueirense e Avaí em 2020 no Orlando Scarpelli.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.