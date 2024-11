GIZELLY É ELIMINADA DE A FAZENDA E DESCOBRE TUDO NA CABINE DE DESCOMPRESSAO! Aclr|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 15/11/2024 - 14h57 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h02 ) twitter

Gizelly é a oitava eliminada de A Fazenda e descobriu as reações dos amigos e reviu momentos na Cabine de Descompressão, será que ela estava preparada? Nessa sexta feira vamos receber Sue, Alex Gallete e Gabriel Perline para falar mais sobre o comportamento da peoa com sua eliminação e o que vem ai no reality!

