Giulia Garcia, de ‘Chiquititas’, é eliminada por Naldo Benny Aclr|Do canal RECORD no YouTube 20/10/2024 - 20h13 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No primeiro duelo do game, Naldo Benny levou a melhor e eliminou o campeão da A Fazenda 10, Rafael Ilha. Na sequência, o cantor escolheu Giulia Garcia, de ‘Chiquititas’, e se deu bem. A jovem atriz não soube responder o nome do personagem que era considerado o inimigo do He-Man.

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Instagram: https://www.instagram.com/recordtvoficial/

TikTok: https://www.threads.net/@recordoficial

‌



Twitter X: https://twitter.com/recordtvoficial

Threads: https://www.threads.net/@recordoficial

‌



Bluesky: https://bsky.app/profile/record-oficial.bsky.social

Kwai: https://www.kwai.com/@RecordOficial

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordtvoficial/

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

#RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.