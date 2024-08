'Giro dos Famosos': Vídeo feito por IA de Gloria Perez a abraçar a falecida filha divide opiniões Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 26/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h46 ) ‌



No 'Giro dos Famosos' desta semana, Fabíola Reipert e Mabel Reipert atualizam-no sobre as últimas fofocas no glamouroso mundo das celebridades. E não faltou história para contar! Teve o vídeo, feito por inteligência artificial, da Gloria Perez a abraçar a filha que morreu... teve a Preta Gil a declarar que voltou a fazer o tratamento contra o cancro... e muito mais! Acompanhe!

