'Giro dos Famosos': Paolla Oliveira denuncia uma fã na polícia por perseguição

A atriz Paolla Oliveira denunciou uma fã na polícia por perseguição. Ela alega que recebeu mais de 40 chamadas num único dia. A mulher denunciada, Priscila Rodrigues, foi figurante numa novela em que Paolla era protagonista, em 2019. Ela conversou com o 'Domingo Espetacular' e revelou as motivações da perseguição. Enquanto isso, Glória Menezes completou 90 anos esta semana, Lucas Lucco teve o carro assaltado na Holanda e teve um prejuízo de 16 mil euros e as sertanejas Maiara, da dupla com Maraísa, e Lauana Prado deram o que falar.

Acompanhe, no 'Giro dos Famosos'!

