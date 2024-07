Giro dos Famosos: Mãe, pai e irmã de Neymar acumulam dívidas mesmo com fortuna milionária

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Dívidas e calotes não estão longe de ricos e famosos. O craque Neymar tem uma fortuna de quase R$ 5 bilhões, mas a família dele está devendo na praça. Veja também: a esposa do Gusttavo Lima causou a maior polêmica ao postar um vídeo do filho de 7 anos dirigindo um carro da família. As imagens tiveram péssima repercussão nas redes sociais. E ainda: depois de um período de chamegos, Fiuk e Deolane estão de mal. A influenciadora deu uma entrevista onde negava qualquer envolvimento com o cantor. Fabíola Reipert e Keila Jimenez te contam tudo no Giro dos Famosos de hoje.

