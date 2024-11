'Giro dos Famosos': Gusttavo Lima é absolvido da investigação de lavagem de dinheiro e comemora Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 14/10/2024 - 13h01 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h49 ) twitter

A atriz Juliana Paes está num confronto judicial sem fim por causa de um tapete. Já Gusttavo Lima está em festa, a comemorar longe dos tribunais, pois o Ministério Público do Pernambuco chegou a uma conclusão sobre as acusações feitas ao cantor. Fabiola Reipert e Keila Jimenez contam os detalhes dessas e de outras notícias do mundo dos famosos. Veja!

