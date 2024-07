‘Giro dos Famosos’: Grupo Roupa Nova faz homenagem a Chrystian

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

Na rubrica da RECORD, Leonardo fala também pela primeira vez sobre o namoro do filho com Bruna Marquezine.

No ‘Giro dos Famosos’, o ‘Domingo Espetacular’ exibe homenagens de várias celebridades ao cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf. E mais: houve um famoso que foi parar atrás das grades esta semana; a homenagem especial do grupo Roupa Nova a Paulinho; o cantor Marrone perde parte da visão por causa de uma doença muito comum; e Leonardo fala pela primeira vez sobre o namoro do filho dele com Bruna Marquezine. Será que ele aprovou a nova nora?

Na manhã da última quarta-feira, Chrystian foi parar ao hospital. Sentiu-se mal em casa e teve de ser levado de helicóptero com urgência. Em fevereiro o cantor foi diagnosticado com rim polemístico, ou seja, um dos rins não funcionava.

O cantor de sertanejo Marracone perdeu uma parte da sua visão depois de uma cirurgia devido a um glaucoma, mas o médico diz que é uma doença que pode ser controlada.

O grupo Roupa Nova faz uma homenagem especial a Paulinho, ex-membro da banda. A homenagem foi feita com um holograma no palco que transmitia a imagem do cantor como se estivesse presenta no palco.

O cantor Justin Timberlake foi apanhado pela polícia a conduzir bêbado e acabou por ir preso. Câmaras de videovigilância mostraram o carro a andar pelas ruas de Nova Iorque. O cantor estava com um ar cansado e olhos vermelhos. Além disso Timberlake passou um sinal vermelho, mudava de faixa sem pisca e não se aguentava em pé.

O cantor Leonardo fala sobre a sua nova nora, Bruna Marquezine, e dá a sua opinião sobre ela e a relação com o seu filho João Guilherme.

