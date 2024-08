Giro de Ocorrências: prisão por tráfico no Boehmerwald Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h55 ) ‌



Durante uma operação no bairro Boehmerwald, em Joinville, a polícia encontrou drogas e prendeu uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico. A ação faz parte de um esforço contínuo das forças de segurança para combater a criminalidade na região. As autoridades seguem em alerta para garantir a segurança da população, intensificando a fiscalização em áreas com maiores índices de violência e tráfico de entorpecentes. Acompanhe os detalhes dessa e outras ocorrências no Giro de Ocorrências da Tribuna do Povo.

