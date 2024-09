Giro de Ocorrências: prisão de motorista e passageiro de carro furtado em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/09/2024 - 14h37 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No giro de ocorrências, um motorista de um carro furtado tentou fugir ao perceber a aproximação da Polícia Militar, mas foi capturado logo em seguida. A perseguição terminou com a detenção do motorista e de seu passageiro, ambos suspeitos de envolvimento no crime. Saiba mais sobre como a PM agiu rapidamente para impedir a fuga e garantir a segurança na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.