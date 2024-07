Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Giro de ocorrências: mais uma fatalidade no norte do estado

Alto contraste

A+

A-

Neste vídeo, acompanhe as últimas ocorrências no trânsito do Norte do Estado, onde uma nova fatalidade foi registrada. A triste notícia reforça a importância da segurança viária e alerta para os perigos nas estradas da região. Acompanhe os detalhes deste incidente e as medidas que podem ser adotadas para prevenir futuros acidentes. Fique por dentro dessa atualização importante para a comunidade local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.