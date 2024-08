Giro de Notícias: caminhoneiro passa por grande susto no Planalto Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No giro de notícias de hoje, destacamos um incidente que causou um grande susto para um caminhoneiro no Planalto Norte. O acidente envolveu um caminhoneiro que, por pouco, não se viu em uma situação ainda mais grave. Detalhes sobre as circunstâncias do acidente e a reação das autoridades locais serão abordados. Acompanhe agora a reportagem completa que traz todas as informações sobre o ocorrido e o impacto na região. Não perca a cobertura detalhada do caso na Tribuna do Povo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.